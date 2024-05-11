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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Энтони Эдвардс: «У нас нет причин для негатива. Соперник выиграл один матч, мы постараемся выиграть следующий»

«Миннесота» начала противостояние в полуфинале Западной конференции с двух гостевых побед, но в пятницу уступила дома со счетом 90:117 (2-1).

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