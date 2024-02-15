Голкипер "Колорадо" Георгиев об Овечкине: он все умеет и все знает

Российский голкипер "Колорадо Эвеланш" Александр Георгиев после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Вашингтон Кэпиталз" объяснил, почему тяжело играть против российского нападающего и капитана "столичных" Александра Овечкина.
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