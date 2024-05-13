Может ли кухарка управлять государством?

Сергей Силин

У нас любят поумничать употребляя трескучие фразы не понимая их истинного смысла и из какого контекста они вырваны, и даже не зная их полного звучания. Например часто можно прочитать или услышать такую "цитату" со ссылкой на Чехова: "Если в доме есть ружьё, оно непременно рано или поздно выстрелит". Антон Павлович упомянул о ружье на сцене в качестве примера того, что при оформлении сцены там не должно быть предметов не относящихся к данному спектаклю, и только. Другой пример: "Вы или крестик снимите, или трусы наденьте." Не знаю какой неуч первым запустил эту фразу, но её часто повторяют к месту и не к месту не задумываясь, что крестики люди стали носить задолго до того, как в обиход вошли трусы, а верующие не снимают с себя крестик никогда, даже под угрозой расправы, а тем более в бане. Или поговорка: "О мёртвых или хорошо, или ничего". На самом деле окончание звучит так: "... или ничего кроме правды", но оно куда то делось, хотя смысл в том, что не надо о покойном распускать досужие сплетни. Ленин, которого я в отличие от автора очень уважаю призывал учиться, учиться и учиться, в том числе и управлять государством, в том числе и пресловутую кухарку (в противовес Александру III, запретившему давать образование "кухаркиным детям"), но это ключевое слово злонамеренно или по недомыслию выбрасывают.