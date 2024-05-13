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Может ли кухарка управлять государством?

Может ли кухарка управлять государством?

Фраза «каждая кухарка должна уметь управлять государством», приписываемая Ленину, превратилась в иллюстрацию эдакого идиотизма тогдашних лидеров и в целом власти.

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Комментарии
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Сергей Иовенко
Вы знаете, эту статейку реанимируют на моей памяти  раза три это точно и постоянно вставлялось эта вырванная из текста фраза и всё время приводилась полная цитата выступления Ленина, однако каждый раз она выставляется в таком виде, только что предыдущие комментарии удаляются, да текст ради приличия чуть видоизменяется и всё начинается по новой.
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17 час.
d
demyr150648
Кухарка не может управлять государством. Но разведчик, торговец мебелью, Паша-мерседес, экономист, не нюхавший портянок , строитель - вполне. Они могут! Все, кому не лень, могут быть Ганнибалами, Цезарями, Македонскими,  Брусиловами, Суворовами, Корниловами и Рокосовскими, все согласны? НУ тогда вперед! Жизнь прекрасна! И практика наша зд. неизменна.
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15 час.
Сергей Силин
У нас любят поумничать употребляя трескучие фразы не понимая их истинного смысла и из какого контекста они вырваны, и даже не зная их полного звучания. Например часто можно прочитать или услышать такую &quot;цитату&quot; со ссылкой на Чехова: &quot;Если в доме есть ружьё, оно непременно рано или поздно выстрелит&quot;. Антон Павлович упомянул о ружье на сцене в качестве примера того, что при оформлении сцены там не должно быть предметов не относящихся к данному спектаклю, и только. Другой пример: &quot;Вы или крестик снимите, или трусы наденьте.&quot; Не знаю какой неуч первым запустил эту фразу, но её часто повторяют к месту и не к месту не задумываясь, что крестики люди стали носить задолго до того, как в обиход вошли трусы, а верующие не снимают с себя крестик никогда, даже под угрозой расправы, а тем более в бане. Или поговорка: &quot;О мёртвых или хорошо, или ничего&quot;. На самом деле окончание звучит так: &quot;... или ничего кроме правды&quot;, но оно куда то делось, хотя смысл в том, что не надо о покойном распускать досужие сплетни. Ленин, которого я в отличие от автора очень уважаю призывал учиться, учиться и учиться, в том числе и управлять государством, в том числе и пресловутую кухарку (в противовес Александру III, запретившему давать образование &quot;кухаркиным детям&quot;), но это ключевое слово злонамеренно или по недомыслию выбрасывают.
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2 час.

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