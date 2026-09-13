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Пронедра

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Слабая связь воды с TiO₂ повысила активность фотокатализа водорода

Слабая связь воды с TiO₂ повысила активность фотокатализа водорода

Учёные Института молекулярных наук Японии (IMS) выяснили, почему разные катализаторы на основе диоксида титана (TiO₂) по-разному расщепляют воду под действием света.

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