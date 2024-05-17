Заключенный в колонии в Сегеже получил тяжелые травмы

О ЧП в исправительной колонии №7 сообщила Государственная инспекция труда в Республике Карелия. Данное ведомство приступило к расследованию тяжелого несчастного случая, происшедшего с осужденным, отбывающим наказание в Федеральном казенном учреждении Исправительная колония №7.