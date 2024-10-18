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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Уфада Мостай Кәримнең яңа китабы дөнья күрде

20 октябрьдә Башкортстанның халык шагыйре Мостай Кәримнең тууына 105 ел тула. Язучының юбилее уңаеннан Зәйнәп Биишева исемендәге Башкорт «Китап» нәшриятында «Галәмнең дүрт тарафы» дигән китап басылып чыкты.

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