27 сентября в Архангельске отключат отопление и электричество

Об этом сообщает пресс-служба администрации Архангельска.С 6:00 до 20:00 будет отключено теплоснабжение по адресам: улица Вологодская, 10, 14, 16/1, 17, 17/1, 25; улица Гайдара, 17, 19, 21/1; улица Комсомольская, 8, 10/1/2, 10, 12, 12/1; проспект Ломоносова, 255, 259, 265/1, 271, 279, 281, 283/1, 283/2, 285, 285/1; набережная Северной Двины, 122; улица Суворова, 6, 9, 9/1/2, 11/1/2, 12, 14, 16, 16/1/2; проспект Троицкий, 137, 138/1, 140, 140/1, 158, 160, 162, 164, 164/1, 166, 178, 180, 182, 184, 186; улица Шубина, 2, 5, 20, 44/2.