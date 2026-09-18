Вучич, Фицо и Туск приехали к Зеленскому на курорт в Буковель

Президент Сербии Александар Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо и глава польского правительства Дональд Туск прибыли на Украину для участия во встрече "Карпатской интеграционной инициативы", передает "Новости.
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