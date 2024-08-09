Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Гладков: 29 БПЛА сбито над Белгородской областью

Гладков: 29 БПЛА сбито над Белгородской областью

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о массированной атаке ВСУ беспилотниками. Всего в небе над регионом средства ПВО сбили 29 дронов, написал глава региона в своем официальном Telegram-канале.

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