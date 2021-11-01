Муж предал меня

5МИНУТКАРаботаМуж предал меня Уже год, как длиться эта тяжелая для меня ситуация. У мужа (50 лет) есть другая женщина, они вместе работают.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVera DobryaginaКонечно, раз вы уже давно замечаете такую перемену в муже, это не просто так. Есть у него женщина, да, видно, и раньше были. Сейчас, когда есть и должность, и достаток, в голове всё поменялось. Деньги вообще портят людей. И с мужчинами зачастую метаморфозы происходят. На них буквально вешаются те, кто как вы пишите, хотят всё и сразу. И мало кто против такого устоять может. Если вы ещё в состоянии терпеть такое положение вещей, не торопите события. Пусть сам в своей жизни разберётся и примет решение. А вы пока обдумайте по пунктам, что в случае развода иметь будете. 30 лет совместной жизни - не картошка, не выкинешь в окошко.Нина Полевая (Бойко)Почему сразу ПРЕДАЛ? Разберитесь в себе и своих отношениях с мужем? Почему Он ищет внимание на стороне?Vera DobryaginaПотому что деньги мозги замусорили. Теперь он Бог и Царь. Любую возьмёт. Зачем ему подруга юности, которая состарилась. Вот так все просто. И если это не предательство - то что же?Комментировать
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