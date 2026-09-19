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Царьград

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Реальную стоимость утилизации авто назвал эксперт. Утильсбор и рядом не стоял: "Просто грабёж"

Реальную стоимость утилизации авто назвал эксперт. Утильсбор и рядом не стоял: "Просто грабёж"

Эксперт Вячеслав Лысаков назвал реальную стоимость утилизации авто. Взимаемый сегодня в России утильсбор и рядом не стоял с этой крошечной суммой.

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