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Петербургский дневник

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За выгул опасных собак без намордника могут начать штрафовать

Сейчас такие нормы есть только в некоторых регионах РФ В настоящий момент запрет на выгул потенциально опасных пород собак без намордника и поводка в общественных местах есть только в некоторых регионах, а ответственность за это не установлена практически нигде.

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