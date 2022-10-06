Не только Новикова и Ручка: кто сегодня поет в группе «Блестящие»Несмотря на то, что «блестящие» девушки постоянно менялись, суть группы всегда оставалась прежней: яркие образы и легкие танцевальные композиции без серьезной смысловой нагрузки.