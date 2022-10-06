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Не только Новикова и Ручка: кто сегодня поет в группе «Блестящие»

Не только Новикова и Ручка: кто сегодня поет в группе «Блестящие»

Не только Новикова и Ручка: кто сегодня поет в группе «Блестящие»Несмотря на то, что «блестящие» девушки постоянно менялись, суть группы всегда оставалась прежней: яркие образы и легкие танцевальные композиции без серьезной смысловой нагрузки.

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