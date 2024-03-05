Недавняя утечка информации с переговоров немецких бойцов о потенциальных ударах по Крымскому мосту нанесла удар по позициям действующего канцлера страны Олафа Шольца и продемонстрировала превосходство РФ в лице Владимира Путина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии