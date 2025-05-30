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Сенатор Шмитт намерен выяснить, кто управлял США вместо Байдена

Сенатор Шмитт намерен выяснить, кто управлял США вместо Байдена

В США 18 июня пройдут слушания под председательством сенаторов Шмитта и Корнина. Мероприятие призвано выяснить, кто управлял страной в период ухудшения когнитивных способностей экс-президента Джо Байдена, согласно данным из книги "Первородный грех".

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