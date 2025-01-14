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Полянский указал на приглашение Британией неонациста из «Азова» на заседание СБ

Полянский указал на приглашение Британией неонациста из «Азова» на заседание СБ

На неформальное заседание по «формуле Арриа», проходящее по украинской тематике, Великобритания пригласила в качестве докладчика Валерия Горишнего, состоявшего в националистическом батальоне «Азов» (признан террористическим и запрещен в РФ).

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