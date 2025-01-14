Полянский указал на приглашение Британией неонациста из «Азова» на заседание СБ

На неформальное заседание по «формуле Арриа», проходящее по украинской тематике, Великобритания пригласила в качестве докладчика Валерия Горишнего, состоявшего в националистическом батальоне «Азов» (признан террористическим и запрещен в РФ).
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