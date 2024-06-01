В Удмуртии полицейские совместно с представителями «Движения Первых» вручили первые паспорта юным ижевчанам

В Международный день защиты детейв кинотеатре «Россия» под эгидой российского движения детей и молодежи «Движение Первых» прошло торжественное вручение первых паспортов юным жителям города, достигшим 14-летнего возраста.
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