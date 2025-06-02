Рейд «Нетрезвый водитель» в минувшие выходные позволил дорожной полиции выявить с десяток петербуржцев, кто не учится на своих ошибках.
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Рейд «Нетрезвый водитель» в минувшие выходные позволил дорожной полиции выявить с десяток петербуржцев, кто не учится на своих ошибках.