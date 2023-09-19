Вдова главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина официально сменила фамилию. В системе СПАРК отмечено, что теперь ее зовут Кряжева Любовь Валентиновна.
Вдова Евгения Пригожина сменила фамилию
Комментарии
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ВераВерная
Вообще ничего святого у этих журналюг нет.
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16 час.
Grandad
Муж заранее позаботился, чтобы оградить от проблем.
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12 час.
ВЕ
Вера Елистратова
А зачем журналисты и прочие глупые люди это тиражируют. Чтобы враги знали и мстили? Человек хотел исчезнуть из поля зрения общественности, а кто то ради собственного рейтинга, это ещё хорошо, или из желания навредить, слил информацию. По хорошему органы должны бы этим за интересоваться и вразуми ь слившего.... Вредительство он не иначе...
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7 час.
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