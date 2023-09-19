Вдова Евгения Пригожина сменила фамилию

ВЕ

Вера Елистратова

А зачем журналисты и прочие глупые люди это тиражируют. Чтобы враги знали и мстили? Человек хотел исчезнуть из поля зрения общественности, а кто то ради собственного рейтинга, это ещё хорошо, или из желания навредить, слил информацию. По хорошему органы должны бы этим за интересоваться и вразуми ь слившего.... Вредительство он не иначе...