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Пронедра

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Сколько стоит содержание кошки или собаки за год со всеми расходами

Сколько стоит содержание кошки или собаки за год со всеми расходами

Сколько стоит собака или кошка за год, учитывая расходы на корм, ветеринар, прививки, груминг и внезапные ситуации в цифрах на 2026 год.

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