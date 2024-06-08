Воспитанная человеком собака живет дольше - экспертное

Чтобы собака жила дольше, нужно не только правильно кормить и ухаживать за ней. Важную роль играет и воспитание питомца, рассказал в беседе с «Мослентой» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
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