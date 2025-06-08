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Петербургский дневник

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Минобороны: «Первая партия тел солдат ВСУ доставлена в район обмена»

Минобороны: «Первая партия тел солдат ВСУ доставлена в район обмена»

Украинская сторона до сих пор не дала официального подтверждения, что передача состоится Российская сторона в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты 2 июня в Стамбуле, доставила в район обмена первую партию тел солдат ВСУ, сообщили в Минобороны России.

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