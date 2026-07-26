Топ юридических сериалов, которые затянут даже новичка

Даже те, кто никогда не изучал юриспруденцию, с удовольствием погружаются в мир судебных драм. Лучшие представители жанра — это не утомительные лекции о правовых нормах, а захватывающие психологические баталии, хитроумные интриги, неожиданные сюжетные витки и герои, вынужденные принимать сложные моральные решения.