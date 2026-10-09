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Царьград

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В Березниках после благоустройства открыли сквер Юности с проекцией на арт-объекты

В Березниках после благоустройства открыли сквер Юности с проекцией на арт-объекты

На улице Мира в Березниках завершили обновление сквера Юности, за которое в прошлом году проголосовали более 14 тысяч жителей.

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