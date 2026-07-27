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Аргументы и Факты

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Мема назвал отказ от Пирло в сборной Италии беспрецедентной русофобией

Мема назвал отказ от Пирло в сборной Италии беспрецедентной русофобией

Депутат от финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема охарактеризовал дискуссии вокруг возможного назначения Андреа Пирло на должность главного тренера сборной Италии как проявление тотальной русофобии и «коллективного психического расстройства».

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