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Международный медицинский центр Top Rambam

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Новая таблетка против диабета 2 типа

Новая таблетка против диабета 2 типа

Диабет 2 типа называют «тихим убийцей» не для красного словца. Болезнь годами может не давать о себе знать, а когда появляются первые тревожные сигналы, сосуды, почки, глаза и нервы уже нередко оказываются повреждёнными.

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