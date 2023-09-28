Можно ли вылечиться от подагры?

Подагра — заболевание серьезное и существенно ухудшающее состояние человека, его трудоспособность. При приступах подагры человеку тяжело ходить, его мучает боль и сопутствующие симптомы — повышенная температура, слабость и другие.
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