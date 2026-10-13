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NYT: США отказали Украине в уступках после требований прекратить атаки на НПЗ

NYT: США отказали Украине в уступках после требований прекратить атаки на НПЗ

Вашингтон потребовал от Киева прекратить удары по российским НПЗ без каких-либо встречных уступок. Упоминание американской разведывательной помощи украинские и европейские участники переговоров восприняли как возможный инструмент давления.

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