Путин написал статью для Северокорейского издания

Президент России Владимир Путин накануне визита в КНДР написал статью для Северокорейской газеты «Нодон синмун» (Рабочая газета), в которой заявил о готовности к тесному взаимодействию, чтобы сделать международные отношения более демократичными и стабильными.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии