От меча до шпаги и рапиры

Полусферическая гарда – «чашка» два «уса» с шишечками на концах, дужка на рукоятке и длинный гибкий клинок – такой мы видим шпагу (хотя правильнее было бы назвать её рапирой!) в культовом кинофильме «Три мушкетера» 1961 года режиссера Бернара Бордери.
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