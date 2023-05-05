Военное обозрение

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От меча до шпаги и рапиры

От меча до шпаги и рапиры

Полусферическая гарда – «чашка» два «уса» с шишечками на концах, дужка на рукоятке и длинный гибкий клинок – такой мы видим шпагу (хотя правильнее было бы назвать её рапирой!) в культовом кинофильме «Три мушкетера» 1961 года режиссера Бернара Бордери.

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