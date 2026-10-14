Шесть россиян пострадали в ДТП с микроавтобусом в Турции

Шесть граждан России получили лёгкие травмы в результате ДТП с пассажирским микроавтобусом в турецкой провинции Анталья.
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