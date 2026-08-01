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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владелец «Кливленда» Джимми Хэслем: «Наша команда превзойдет ожидания в сезоне-2026»

Владелец «Кливленд Браунс» Джимми Хэслем заявил, что ожидает от команды прогресса в новом сезоне. По его словам, клуб должен показывать более качественный футбол после двух неудачных лет, а болельщики заслуживают лучшей игры.

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