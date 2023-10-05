Линия Дюранда: Кабул и Исламабад на пути к решению или новому обострению

В этом материале отвлечемся от поднятой в статьеНаследие британского империализма темы – ее обязательно продолжим в ближайшем номере – и перенесемся в Срединную Азию (нравится мне это дореволюционное словосочетание больше современных новоделов), как того требует от нас актуальная повестка.
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