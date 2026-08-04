С начала года в Рязанской области маткапитал получили более 940 семей

В текущем году размер материнского капитала увеличен: при рождении третьего и четвертого ребенка рязанцам выплатят 93,3 тысячи рублей, при рождении пятого и последующих детей семьи получат 120 тысяч рублей.
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