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62ИНФО | Новости Рязани

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С начала года в Рязанской области маткапитал получили более 940 семей

С начала года в Рязанской области маткапитал получили более 940 семей

В текущем году размер материнского капитала увеличен: при рождении третьего и четвертого ребенка рязанцам выплатят 93,3 тысячи рублей, при рождении пятого и последующих детей семьи получат 120 тысяч рублей.

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