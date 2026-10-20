Irish rock band U2 will headline the halftime show at the first-ever NFL Thanksgiving Eve game between the Green Bay Packers and Los Angeles Rams.
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