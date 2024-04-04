Константин Бабкин: МЭФ – единственный экономический форум, на котором говорят не о деньгах, а о людях

В столице 3 апреля завершил свою работу Московский экономический форум. Позади – два насыщенных событиями дня, в течение которых десятки профильных экспертов из предпринимательской, производственной, научной, культурной и других сфер обсуждали острые и важные вопросы, делились своими мыслями и вносили конкретные предложения, которые помогут нашей стране достичь ещё большего развития и процветания.
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