Reuters: Индия отказывается платить за российскую нефть юанями

Правительство Индии не желает расплачиваться за российскую нефть в юанях и на текущий момент уже задолжала за проведенные поставки не менее семи партии нефти, которая предназначена для местных заводов по нефтепереработки.
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