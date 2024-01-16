«Мы не знали, что нас ждет», – что стало с приемным сыном Наталии Белохвостиковой, которого она усыновила в 56 лет

Кирилл Наумов-Белохвостиков – приемный сын Натальи Белохвостиковой и Владимира Наумова. Для многих решение звездных супругов об усыновлении ребенка было неожиданным, ведь на тот момент актерская чета была уже в возрасте.
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