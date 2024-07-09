Переходим к довольно острой и чувствительной теме в рамках таджикистанского цикла. О том, как же живут таджики у себя на родине? Что представляют собой бытовые условия в их родных домах, что на заработках в России они готовы селиться в адские хостелы а-ля тюремные бараки, жить в квартирах по 30 человек или вовсе будучи дворником в подвалах, подсобником - в строительных вагончиках прямо на круглосуточном строительном объекте? Логика подсказывает, что условия там должны быть достаточно грустные, и она в этом случае не подводит.
Будто попал в средневековье или дома таджиков в кишлаках
Комментарии
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Александр
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58 мин.
Александр Попов
Что там не работают и здесь ХРЕН заставишь.
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39 мин.
Татьяна
Мы им ничего не должны, они в конце 80-начале 90-х жестоко расправились с русскими, которые жили в Таджикистане, а мы теперь с какого бодуна им что-то должны??? Содержать их должны что-ли, их баб-замоташек и многочисленных выводков? Они нам зачем??? Они здесь не очень-то заработались, торчат на рынках, открывают антисанитарные рыгаловки с шаурмой, распространяют наркотики, некоторые работают доставщиками еды и продуктов,а некоторые непонятно чем занимаются в диаспорах. На стройках трудится их очень небольшой процент, хотя народу российскому было заявлено, что их сюда привозят работать на стройках, где большая нехватка рабочих.
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21 мин.
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