Будто попал в средневековье или дома таджиков в кишлаках

Татьяна

Мы им ничего не должны, они в конце 80-начале 90-х жестоко расправились с русскими, которые жили в Таджикистане, а мы теперь с какого бодуна им что-то должны??? Содержать их должны что-ли, их баб-замоташек и многочисленных выводков? Они нам зачем??? Они здесь не очень-то заработались, торчат на рынках, открывают антисанитарные рыгаловки с шаурмой, распространяют наркотики, некоторые работают доставщиками еды и продуктов,а некоторые непонятно чем занимаются в диаспорах. На стройках трудится их очень небольшой процент, хотя народу российскому было заявлено, что их сюда привозят работать на стройках, где большая нехватка рабочих.