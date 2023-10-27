Жителей Хакасии предупредили о новой схеме мошенников

Мошенники звонят жителям Хакасии по телефону и представляются социальными или банковскими работниками, а затем запугивают потерей денег, чтобы заставить обменять старую валюту на новую, — сообщает Агентство Бизнес Новостей.
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