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  • Николай Титов
    Вот это нормальный ход.  Если там есть нормальные люди, пусть они и освобождают свои города.На Одессу пойдем!
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    УРА - это Русский дух!  А дух не может быть  ни вовремя, ни с опазданием,  У России всегда был Русский дух, не с чита...На Одессу пойдем!

В предчувствии зимы 2022/23

В предчувствии зимы 2022/23

Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек категорически против запуска "Северного потока-2" и сравнил его с поднятием белого флагаВице-канцлер лишний раз всем пытается рассказать о своей личной не способности к здравому мышлению и просто ограниченности.

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