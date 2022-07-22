В предчувствии зимы 2022/23

Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек категорически против запуска "Северного потока-2" и сравнил его с поднятием белого флагаВице-канцлер лишний раз всем пытается рассказать о своей личной не способности к здравому мышлению и просто ограниченности.
Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек категорически против запуска "Северного потока-2" и сравнил его с поднятием белого флагаВице-канцлер лишний раз всем пытается рассказать о своей личной не способности к здравому мышлению и просто ограниченности.
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