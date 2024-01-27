Актера из «Слова пацана» объявили врагом Украины

В Киеве назвали причину29-летний Никита Кологривый, успевший за какие-то пару интервью произнести чуть ли не самое большое количество резонансных заявлений и осуждений в адрес коллег, угодил в скандал на Украине.
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