ЕС не утвердил 15-й пакет санкций против Росии

Двумя странами, из-за которых санкции не были утверждены, неожиданно для всех стали Литва и Латвия.ЕС не утвердил 15-й пакет санкций против России из-за разногласий по нефти, сообщает информационное агентство Reuters.
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