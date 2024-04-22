В кабмине поддержали продление льготы на ипотеку для многодетных

Комиссия российского федерального правительства по законопроектной деятельности одобрила законодательную инициативу о продлении до 2030 года льготы на ипотечное кредитование в размере 450 тысяч рублей для многодетных семей .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии