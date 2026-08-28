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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Леау попрощался с «Миланом»: «Хотел бы сделать это на поле «Сан-Сиро», но такова жизнь. Моя любовь к «Милану» не закончится, я останусь в истории клуба»

Вингер « Милана » Рафаэл Леау попрощался с миланским клубом перед ожидаемым  переходом в «Галатасарай» за 43+2 млн евро.

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