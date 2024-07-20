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Звездопад любви: как правильно просить счастья у Вселенной до 24 августа

Звездопад любви: как правильно просить счастья у Вселенной до 24 августа

Звездопад любви: как правильно просить счастья у Вселенной до 24 августа Алёна Юрьева Каждое лето, с середины июля до конца августа, россияне с нетерпением ждут звездопада Персеид, который становится настоящим праздником для любителей астрономии и эзотерики.

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