Звездопад любви: как правильно просить счастья у Вселенной до 24 августа Алёна Юрьева Каждое лето, с середины июля до конца августа, россияне с нетерпением ждут звездопада Персеид, который становится настоящим праздником для любителей астрономии и эзотерики.
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