Звездопад любви: как правильно просить счастья у Вселенной до 24 августа Алёна Юрьева Каждое лето, с середины июля до конца августа, россияне с нетерпением ждут звездопада Персеид, который становится настоящим праздником для любителей астрономии и эзотерики.