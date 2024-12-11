Азиатские рынки демонстрируют разнонаправленную динамику во вторник

Азиатские фондовые индексы продемонстрировали смешанную динамику в ходе торгов во вторник. Индекс CSI 300 продолжил рост по инерции, на обещаниях правительства Китая расширить фискальные и монетарные стимулы, но индекс Hang Seng завершил торги в небольшом минусе.