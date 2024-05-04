МЧС увеличит штрафы за нарушения пожарной безопасности

МЧС России хочет добиться увеличения штрафов за нарушение требований пожарной безопасности, в связи с чем готовит законопроект «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях», сообщает «Звезда».
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