Член СПЧ о мусульманском многоженстве: «Это не может служить нормой для всей страны»

Духовное управление мусульман России заявило о допустимости религиозного многоженства. Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов, совет улемов (ученых-богословов) разрешил российским мусульманам заключать до 4 религиозных браков при условии справедливого и равного отношения мужа ко всем женам.
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