Головоломка недели: как смешать воду и спирт двумя стаканами

Математическая задача, которая кажется сложной, пока решаешь. Или простой, когда узнаете ответ. фото: aiЗадачу можно считать практической: в конце концов кому из нас не приходилось разбавлять спирт — пусть даже из благих побуждений, не обязательно для приема внутрь.