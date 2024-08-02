Головоломка недели: как смешать воду и спирт двумя стаканами

Математическая задача, которая кажется сложной, пока решаешь. Или простой, когда узнаете ответ. фото: aiЗадачу можно считать практической: в конце концов кому из нас не приходилось разбавлять спирт — пусть даже из благих побуждений, не обязательно для приема внутрь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии